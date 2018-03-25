Sunday   25 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي
2018/03/25 - 06 : 05 PM

المنامة في 25 مارس /بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك ردا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، اعرب فخامته فيها عن صادق شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي.


خ.ب/م خ

بنا 1402 جمت 25/03/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/03/25 - 06 : 05 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English