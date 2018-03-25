سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي

المنامة في 25 مارس /بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك ردا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، اعرب فخامته فيها عن صادق شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي.





خ.ب/م خ



بنا 1402 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/25 - 06 : 05 PM