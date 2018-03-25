سمو ولي العهد يتلقى برقيتي شكر جوابيتين من القيادة السعودية

المنامة في 25 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب خادم الحرمين الشريفين فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية النبيلة، متمنياً لسموه وافر الصحة والسعادة.



كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن صادق شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.





خ.ب/م خ



بنا 1357 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/25 - 01 : 05 PM