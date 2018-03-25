ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم جراء سقوطهم من جبل جليدي وسط اليابان

طوكيو في 25 مارس/ بنا / لقي ثلاثة أشخاص حتفهم صباح اليوم جراء سقوطهم أثناء تسلقهم جبل "أميدا" الجليدي بمقاطعة "ناجانو" وسط اليابان .



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن شرطة مقاطعة "ناجانو" ان الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من سبعة رجال ونساء، تم إنقاذهم بواسطة مروحية، لكن تأكدت وفاتهم لاحقا.

وأضافت ان من بين الاربعة الاخرين، تعرض واحد لكسر في العظام، فيما أصيب الثلاثة الاخرون بإصابات طفيفة.

ووقع الحادث في الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2805 أمتار وهو جزء من سلسلة جبال "ياتسوجاتاكي".







م خ



بنا 1351 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/25 - 55 : 04 PM