معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثني على جهود السفير المغربي لتعزيز العلاقات البحرينية المغربية

المنامة في 25 مارس / بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمكتبه اليوم سعادة السيد أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين.



واستعرض معالي الشيخ سلمان مع سعادة السفير المغربي العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين ، مشيداً بما تشهده هذه العلاقات المتميزة من تقدم وتطور في جميع المجالات.



كما أثنى معالي رئيس الجهاز على ما يبذلها السفير المغربي من جهود طيبة لدعم وتعزيز العلاقات البحرينية المغربية وتنمية آفاق التعاون الثنائي المشترك لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه أعرب السفير المغربي أحمد رشيد خطابي عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين وما وصلت اليه من مستوى متميز على كافة المستويات.





خ.ب/م.ح.



بنا 1318 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/25 - 44 : 04 PM