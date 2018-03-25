بمشاركة "طفاش" وشخصيات تراثية وفنية...سوق البسطة يستضيف برنامج إثراء الشباب المنامة في 25 مارس / بنا / تختتم السبت المقبل ، فعاليات موسم سوق البسطة الذي يعتبر من أفضل المواسم من حيث البرامج والفعاليات واهتمامه بإبراز عراقة مملكة البحرين وثقافة وتراث الآباء والأجداد من خلال تسليط الضوء على العادات والتقاليد والفنون التي يتمتع بها البحرينيون قديما ، حيث استطاع سوق البسطة هذا العام جذب واستقطاب الآلاف من الزوار أسبوعيا والذين حرصوا على المشاركة في فعاليات وبرامج السوق التي تتناسب مع جميع أفراد الأسرة واستعرضت كافة أوجه الحياة البحرينية قديما ، كالمهن والفنون والطب والثقافة .



ويتميز سوق البسطة بتقديمه كل ما هو ممتع ومشوق وجاذب لاهتمامات ورغبات المواطنين والمقيمين والزوار ، حيث يحرص القائمون على السوق بتنويع برامجه وجعلها تتناسب مع كافة الأجناس والفئات العمرية ، اضافة الى العروض التراثية والفنية المستمرة والمسابقات طوال فترة الموسم ، فأنه يتم تنظيم محاضرات توعوية متنوعة ، وورش عمل في مجال الحرف اليدوية وتقديم عروض موسيقية تراثية مع دعوة شخصيات إعلامية وثقافية وفنية حتى يستفيد الجمهور من خبرتهم وكفائتهم في هذه المجالات .



وقد شاركت مؤسسة المبرة الخليفية في فعالية البسطة من خلال برنامج إثراء الشباب 2 ، والذي يهدف الى تعزيز مفاهيم إدراك الذات وخلق الروح الإبداعية ، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء شخصية قيادية ، بالإضافة الى تطوير القدرات الاجتماعية والأخلاقية وترسيخ الإحساس بالانتماء.



وقام الشباب والشابات المشاركين في البرنامج بتمثيل دول العالم بتقديم إيجاز حولها كعادات وتقاليد هذه الدول وأهم المعالم فيها بالإضافة الى عرض منتجاتها ومأكولاتها كاليابان ومصر وايطاليا والمغرب والهند وعمان وماليزيا وفرنسا .



وأتاح سوق البسطة لجمهوره الكريم هذا الأسبوع الالتقاء بالفنان البحريني المحبوب علي الغرير "طفاش" والذي قدم مجموعة من اللوحات الفنية والترفيهية والمسابقات التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور ، كما شهدت محلات سوق البسطة إقبالا ملحوظا خاصة مع تميز الشباب البحريني في عرض منتوجاتهم من الوجبات والمأكولات وكذلك الملابس والأدوات والإكسسوار المنزلي.







خ.ب/خ.س



بنا 1316 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/25 - 55 : 04 PM