جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين المنامة في 25 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالة الملك المفدى إليه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص شكره وتقديره للعاهل المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الكريمة، متمنياً له وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والنماء في ظل قيادته الحكيمة.



ح ب/ع ع



بنا 1302 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/25 - 40 : 04 PM