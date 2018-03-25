أقيمت تحت رعاية سمو ولي العهد وبحضور رئيس هيئة الأركان.. اختتام بطولة كأس سمو ولي العهد للجولف بمشاركة 107 لاعبين من مختلف أندية الجولف في البحرين

المنامة في 25 مارس / بنا / تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اختتمت يوم أمس السبت جولات بطولة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للجولف التي أقيمت على ملعب نادي البحرين للجولف في الحنينية، بمشاركة 107 لاعبين يمثلون مختلف أندية الجولف في المملكة.



وكانت أولى جولات البطولة قد انطلقت يوم الجمعة 23 مارس 2018 والتي استمرت ليومين، حيث بدأ نادي البحرين للجولف الاستعداد لهذه البطولة مبكراً لهدف ظهور البطولة بالمستوى الذي يناسبها من حيث التنظيم الاداري والمستوى الفني ونجاحها، والمساهمة في خلق أفضل الأجواء التنافسية للمشاركين، مما يساعدهم على حصولهم على أفضل النتائج الايجابية وارتفاع المستوى الفني لديهم.



وقد أسفرت الجولة الأولى عن تصدر المحترف البريطاني جيمي ألسون بفارق ضربتين تحت المعدل وبضربة واحدة عن أقرب منافس له؛ اللاعبين: سلطان الحكم، وحمد العفنان.



وفي الجولة الثانية، استطاع المحترف البريطاني ألسون من زيادة الفارق ضربتين عن اللاعب سلطان الحكم، إلى نهاية الحفرة الأخيرة. وبذلك توج المحترف البريطاني ألسون بلقب بطل بطولة صاحب السمو الملكي ولي العهد المفتوحة للجولف، وجاء في المركز الثاني سلطان الحكم وجمع 137 نقطة.



وأقيم حفل توزيع الجوائز في مقر نادي البحرين للجولف في الحنينية بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان نائب رئيس النادي، وفي بداية الحفل ألقى كلمة قال فيها: باسم معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس نادي البحرين للجولف و باسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء النادي، أتقدم بالشكر الجزيل إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بأنها الأقوى في هذا الموسم، من حيث عدد المشاركين وقوى المنافسة. كما شكر ادارة شئون الاندية ومشاركتها في توزيع جوائز البطولة ومجلس الإدارة وأعضاء النادي على المجهود الرائع في تجهيز الملعب والتنظيم ومشاركة اللاعبين في هذه البطولة، مهنئاً للفائزين ومتمنياً حظاً اوفر لبقية لزملائهم.



خ.ب/ع ع



بنا 1259 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/25 - 04 : 04 PM