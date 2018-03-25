المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل سفيرة الاتحاد السويسري

المنامة في 25 مارس/ بنا / استقبل السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الأستاذ فهد المعلى مدير إدارة الموارد والخدمات، سعادة السيدة مايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين، على هامش زيارتها للمملكة.



وخلال اللقاء، اشاد نائب بعلاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكداً أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات بشأن التعاون في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين، وأخرى بشأن التعاون في مجال تقدم المرأة وتعزيز حقوقها، والتي تم توقيعها في مايو 2016 خلال زيارة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى سويسرا.

واطلع نائب الرئيس الوفد على الوضع الحقوقي في مملكة البحرين والدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية في التعاطي معه من خلال ولايتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، ووفقا للاختصاصات الموكلة إليها، مشيراً في الوقت ذاته الى ما حققته المملكة من تقدم في مجال حقوق الانسان.

من جانبها، عبرت سعادة السفيرة السويسرية عن تقديرها لما تقوم به المؤسسة الوطنية من عمل دؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية توطيد أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.





ن.ف/خ.س



بنا 1248 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/25 - 51 : 03 PM