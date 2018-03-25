ولي عهد ابوظبي والرئيس الكوري يبحثان علاقات التعاون والقضايا المشتركة أبوظبي في 25 مارس /بنا/ بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الكوري مون جيه ان علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى المستجدات الدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة انباء الامارات، ان الجانبين استعرضا أوجه التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمجالات العلمية والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها. بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.



كما تناولت المباحثات التطورات الإيجابية للبرنامج النووي السلمي الاماراتي والدور الإيجابي لجمهورية كوريا الجنوبية وشراكتها في هذا الجانب. ‏مشيرين إلى الإنجاز الذي تم في البرنامج وما وصل إليه من مستويات متقدمة ‏حيث يمثل نموذجا إيجابيا للمنطقة ويكرس مسيرة التنمية واحتياجات المستقبل.



وأشار ولي عهد ابوظبي إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية تمثل نموذجا تنمويا متميزا يقوم على الابتكار والإبداع والمعرفة ما يعد أساسا صلبا لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات التي تعطي أهمية كبيرة لقضايا الابتكار ونقل التكنولوجيا وإنتاجها وتنمية الموارد البشرية وذلك في استراتيجياتها التنموية وخططها للتنويع الاقتصادي بشكل عام ورؤاها بشأن ضمان استدامة التنمية في عصر ما بعد النفط بشكل خاص.



من جانبه أعرب الرئيس الكوري عن رغبة بلاده في أن ترتقي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى علاقات استراتيجية خاصة تفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة الثنائية.

كما اعرب عن اعتزازه بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير والذي وصفه بأنه رائع ومفعم بروح الوحدة والتسامح التي كان يتحلى بها المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " . مشيرا إلى أن دولة الإمارات وهي تحتفل بذكرى " عام زايد " تكرس فيه مآثره وتحيي رؤيته ونهجه وقيادته الحكيمة.



وشهد سمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس الكوري مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وتطويرها الى آفاق جديدة من العمل المشترك في مختلف القطاعات.





خ.س



بنا 1246 جمت 25/03/2018





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