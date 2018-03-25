محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لنشر الثقافة والتوعية المرورية المنامة في 25 مارس /بنا/ أشاد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بتوجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور الرامية إلى تكثيف البرامج والأنشطة التثقيفية والحملات الإعلامية التي تسهم في رفع مستوى وعي المجتمع اتجاه الظواهر السلبية، وتسهم في الارتقاء والنهوض بمستوى الوعي العام تجاه السلوكيات المرورية الخاطئة من أجل رفع مدارك الأفراد والمجتمع نحو سلك القواعد المثلى لاستخدام التعليمات والإرشادات المرورية.

جاء ذلك خلال استقبال معالي المحافظ في مكتبه الكائن بالقضيبية كلا من العقيد محمد محمود والمقدم أسامة بحر من الإدارة العامة للمرور، حيث قاموا بإهداء معاليه هدية تذكارية تقديراً لرعايته افتتاح القرية المرورية التي أقيمت مؤخراً بمجمع السيف، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المرور لعام 2018م، حيث من المقرر أن تستمر القرية حتى نهاية الشهر الجاري.



ونوه معالي محافظ العاصمة بجهود سعادة العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور وجميع منتسبي الإدارة من اجل الارتقاء بالخدمات المرورية في محافظة العاصمة من خلال الأخذ بمقترحات وتوصيات المجلس التنسيقي التابع للمحافظة، والتعاون والتجاوب الإيجابي للإدارة لحل المواضيع المتعلقة بالمشاكل المرورية، مؤكداً معاليه على تعاون المحافظة ودعمها للإدارة العامة للمرور في تنفيذ سياستها المرورية لخدمة الوطن والمواطن.



حضر اللقاء سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع والسيد صلاح بوزيد الدوسري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة.



خ.ب/خ.س



بنا 1127 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/25 - 32 : 02 PM