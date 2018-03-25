رئيس هيئة الأركان يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع

المنامة في 25 مارس/ بنا / تفقد سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم، إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وأطلع سعادته عن كثب على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية بالوحدة واستعداداتها العسكرية بالإضافة إلى برامج الإعداد والتدريب.



وأكد سعادة رئيس هيئة الأركان أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تؤدي واجباتها وتنفذ ما يوكل إليها من مهام بكل كفاءة واقتدار وتعمل دائماً على رفع القدرات القتالية والإدارية، وبفضل تلك الجهود الطيبة والعمل الدؤوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات تتحقق الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة.



رافق سعادته اللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن محمد عبدالله عبدالعزيز الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، واللواء الركن بحري أنور عبدالله جاسم الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ح ب/خ.س



بنا 1125 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/25 - 29 : 02 PM