جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس التونسي المنامة في 25 مارس /بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده ، عبر فيها فخامته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الطيبة ، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





خ.ب/خ.س



بنا 1111 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/25 - 16 : 02 PM