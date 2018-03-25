لدى استقباله رئيس وأعضاء "عقارات السيف".. معالي الشيخ خالد بن عبد الله: تحقيق قطاع التجزئة لقفزات متسارعة راجع للسياسات المشجعة على افتتاح المراكز التجارية المنامة في 25 مارس / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن القفزات المتسارعة التي حققها قطاع البيع بالتجزئة في مملكة البحرين خلال العقدين المنصرمين ترجع إلى سياسة القيادة الحكيمة القائمة على تشجيع المستثمرين على افتتاح المراكز والأسواق التجارية، وما يصاحب ذلك من تسهيلات لتسجيل وترخيص الشركات وتيسير الإجراءات المطلوبة.

وقال معاليه: "لقد أصبحت أمام المستهلك اليوم العديد من الخيارات التي توفر له المستلزمات الأساسية والكمالية، وبات الوصول إلى المراكز والمجمعات التجارية أسهل وأيسر من أي وقت مضى، نظراً للانتشار الواسع والملحوظ لهذه المراكز في مختلف المناطق، الأمر الذي ساهم في انتعاش الحركة الشرائية، فضلاً عن خلق فرص العمل بمختلف مستوياتها لتعدد الأنشطة التجارية، إلى جانب التأثير الإيجابي الملموس على قطاعات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر".



جاء ذلك لدى استقبال معالي الشيخ خالد بن عبد الله في مكتبه بقصر القضيبية، مجلس إدارة شركة عقارات السيف، يتقدمهم السيد عيسى نجيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أعرب بالأصالة عن نفسه ونيابة عن سائر الأعضاء، عن جزيل الشكر والتقدير لمعاليه على ما تلقاه الشركة من دعم لا محدود من قبل الحكومة الموقرة. كما استمع معاليه من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى شرح موجز حول الخطط التوسعية والمشاريع المستقبلية التي تعتزم "عقارات السيف" تنفيذها.



وخلال الاستقبال، أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى أن مرور 20 عاماً على تأسيس شركة عقارات السيف، وافتتاح مجمع السيف على وجه الخصوص، يحكي قصة نجاح الحكومة الموقرة في تأسيس مثل هذه الشركات العامة وسلامة الخطوة التي اتخذتها لاحقاً عبر تخصيص الشركة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكيتها، ولتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.



كما حثَّ معاليه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة عقارات السيف على توسيع نطاق أعمال الشركة محلياً بفتح مزيد من الفروع لها في المناطق الحيوية، لاسيما مع ما تشهده المملكة من طفرة إسكانية على صعيد إنشاء مدن جديدة ومشاريع سكنية في جميع المحافظات، إضافة إلى توسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة.





خ.ب/خ.س



بنا 1053 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/25 - 59 : 01 PM