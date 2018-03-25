وفد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي يزور الأمانة العامة للتظلمات المنامة في 25 مارس/ بنا / استقبل نائب الأمين العام للتظلمات السيد أسامة أحمد العصفور وفد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي.



وأطلع العصفور الوفد على موجز تعريفي عن الأمانة العامة للتظلمات ومهامها في مجالي تلقي الشكاوى ومراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، في إطار تعزيز قيم حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية.



وتم إطلاع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي على مهام واختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فيما يتعلق بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين.



وحضرت اللقاء أيضًا مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير بالأمانة العامة للتظلمات السيدة غادة حميد حبيب.





ح ب/و.ش



بنا 1034 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/25 - 43 : 01 PM