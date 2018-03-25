المضحكي: زيارة الوفود من جامعات إقليمية ودولية يسهم في فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات المنامة في 25 مارس/ بنا / استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وفدًا من جامعة أغا خان الباكستانية، وضم الوفد، مدير مجلس الامتحانات الدكتور شاه زاد جيفا، والمدير المساعد للتقييم الدكتور نفيد يوسف، والمدير المساعد لإدارة الامتحانات الدكتور حنيف شريف.



وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة مملكة البحرين في تنفيذ الامتحانات الوطنية؛ للاستفادة من خبرة هيئة جودة التعليم والتدريب في تطبيقها والتي أهلتها لتكون نموذجاً إقليمياً رائداً في هذا المجال، والتعرف على الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الهيئة وجامعة أغا خان في مجال الامتحانات.



وخلال الزيارة، رحبت الرئيس التنفيذي بوفد مجلس الامتحانات بجامعة أغا خان، مؤكدة على أن مردود هذه الزيارات يعود بالأثر الإيجابي في فتح آفاق التعاون وتبادل المعارف والخبرات المشتركة بين البلدان؛ مما ينعكس بالتالي على تطوير قطاع التعليم، وتشجيع الاستثمار فيه، وبخاصة في ظل التطورات المتنامية التي يشهدها هذا القطاع.



واستمع الوفد في بداية لقائهم إلى شرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي والمسؤولين بإدارة الامتحانات الوطنية، حول أبرز ملامح عمل الهيئة منذ تأسيسها، ورؤيتها، وأهدافها، ثم التعريف بإدارة الامتحانات الوطنية، ودورها في تنفيذ هذه الامتحانات وأهميتها في رصد المستوى العام لطلبة مملكة البحرين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى عرض أهم المراحل التي تمر بها عملية بناء الامتحانات الوطنية، بدءا من كتابة فقرات الامتحانات؛ والتنقيح والفحص، ثم تجريب الفقرات في امتحانات تمهيدية، وتحليل نتائجها للتأكد من صلاحيتها، وبعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ، والتصحيح، وإعلان النتائج.



من جانبهم، قام وفد مجلس الامتحانات في جامعة أغا خان بعرض تجربتهم في تنفيذ الامتحانات الوطنية، والتي بدأت منذ عشرة أعوام، كما زار الوفد كلًّا من إدارة الامتحانات الوطنية، للتعرف على الأقسام المختلفة فيها، والالتقاء بالموظفين، والاطلاع على عمليات ومهام الامتحانات الوطنية عن قرب، بالإضافة إلى زيارة قاعات تنفيذ الامتحانات الوطنية.



ومن جهته، أعرب مدير مجلس الامتحانات بجامعة أغا خان الدكتور شاه زاد جيفا عن تقديره للتجربة البحرينية المتميزة التي تضطلع بها هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين في تأصيل جودة المخرجات التعليمية، موضحا أن زيارتهم للهيئة تمثل فرصة للتعرف عن كثب على نموذج رائد لقياس جودة أداء المخرجات التعليمية التي تقوم بها الامتحانات الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية لتطوير خططهم الاستراتيجية.







ح ب/و.ش



بنا 1031 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/25 - 41 : 01 PM