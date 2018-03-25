الصين تجري مناورات في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي بكين في 25 مارس /بنا/ قال سلاح الجو الصيني اليوم إنه أجرى مناورات جديدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وفي غرب المحيط الهادي بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب اليابان ووصف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب.



وقال سلاح الجو في بيان إن قاذفات من طراز اتش-6كيه ومقاتلات من طراز سو-30 وسو-35 كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية في سماء بحر الصين الجنوبي وتدريبات في غرب المحيط الهادي بعد المرور فوق مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان.



وتنفذ الصين برنامجا طموحا للتحديث العسكري تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدءا من بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات.



وتصر الصين على أن التدريبات غير عدائية لكن التحركات في الممر المائي المزدحم وحول تايوان تثير القلق في المنطقة وفي واشنطن.





خ.س



بنا 1029 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/25 - 40 : 01 PM