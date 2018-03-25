قائد القوات البحرية الاماراتية يستعرض التعاون مع رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية أبوظبي في 25 مارس /بنا/ استعرض قائد القوات البحرية بدولة الامارات العربية المتحدة اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان مع الفريق بحري فالتر جيرارديلي رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية أوجه التعاون بين البلدين.



وذكرت وكالة انباء الامارات، انه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التي تتعلق بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.





خ.س



بنا 1018 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/25 - 22 : 01 PM