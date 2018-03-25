سمو رئيس الوزراء يهنئ القيادة البنجلادشية بذكرى الاستقلال المنامة في 25 مارس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلادش الشعبية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. عبر سمو رئيس الوزراء فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة، متمنياً سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب البنجلادشي المزيد من التطور والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلادش عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1011 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/03/25 - 15 : 01 PM