الجامعة العربية تدين الحادث الارهابي بالإسكندرية القاهرة في 25 مارس /بنا/ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة الإسكندرية المصرية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد، معربًا عن خالص التعازي لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ولأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.



وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي يرمي من خلال جرائمه المشينة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مشددًا على ثقته التامة في قدرة مصر على دحر هذا الخطر في ظل التماسك والتلاحم الذي يبديه أبناء الشعب المصري والتضحيات التي تقدمها عناصر قوات الأمن المصرية.





خ.س



بنا 0957 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/25 - 03 : 01 PM