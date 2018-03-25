الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل ونابلس الخليل في 25 مارس /بنا/ احتجزت قوات الاحتلال، اليوم ، فلسطينيين اثنين من بلدة صوريف غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وأربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس.



وقالت مصادر أمنية لـوكالة الانباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غربا، وداهمت منازل الفلسطينيين في عدة احياء، واعتقلت شابين، كما كثفت من تواجدها في عدة أحياء بمدينة دورا جنوبا، وانتشرت على مدخلها الشرقي.



كما احتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية، أربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس لساعات، ثم أفرجت عن ثلاثة، واعتقلت الرابع.





خ.س



بنا 0944 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/25 - 47 : 12 PM