الاردن يحبط عملية تسلل وتهريب مخدرات على الحدود السورية عمان في 25 مارس/ بنا / أحبط الجيش الاردني عملية تسلل اشخاص وتهريب كميات كبيرة من المخدرات ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.



ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية على واجهة إحدى وحداتها أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بعد أن طبقت قواعد الاشتباك، مع أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مضيفا أنه ألقي القبض على 3 منهم فيما تراجع الآخرون باتجاه العمق السوري.



وبين المصدر، أنه بعد تفتيش المنطقة ضبطت قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 كف حشيش، ونحو 103 آلاف حبة ترامادول، و223 ألف حبة كبتاجون، في حين حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.



و.ش



بنا 0943 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/25 - 50 : 12 PM