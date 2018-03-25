وزيـر النفـط يفتتح غدا مؤتمر ومعرض التميز التشغيلي المنامة في 25 مارس/ بنا / تحت رعاية وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، تنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي الخامس في النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى يومين في قاعة المؤتمرات والمعارض بفندق كراون بلازا.



وسيكون المؤتمر بتنظيم الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية وبدعم رئيسي من شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة دبونت وشركة سولومون وشركاه وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات والابتكارات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة النفطية ومناقشة المحركات الدافعة نحو تحقيق التميز التشغيلي في اطالة عمر مشاريع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.



وثمن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط الاصرار الذي انتهجته الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية في طرح المتميز من المؤتمرات والفعاليات النفطية على أرض مملكة البحرين وذلك بعد النجاحات التي حققتها في الفعاليات النفطية في الأعوام السابقة والتي جاءت علامةً بارزة للسمعة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات والمعارض المتخصصة ودليل دامغ على ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من دعم لوجستي عالي المستوى ومساندة غير محدودة من أجل تحقيق أعلى مراتب النتائج في مستوى تبادل الخبرات العلمية والعملية وأفضل الممارسات الإدارية والفنية بين المنتسبين لمختلف المؤسسات النفطية الوطنية والإقليمية والعالمية.



وقال معالي الوزير بأن هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة التي تشهدها ساحة الفعاليات النفطية العالمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ معبرا معاليه عن بالغ سروره لاحتضان مملكة البحرين للمرة الخامسة لسلسلة مؤتمرات ومعارض التميز التشغيلي لتكون منصة فريدة من نوعها لكبار المسئولين وأصحاب القرار والمهندسين والفنين وجميع منتسبي القطاعات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية والقطاعات الخدمية الأخرى ذات العلاقة وذلك من أجل تسليط الأضواء على التميز التشغيلي وتعظيم الكفاءة للمصافي وتحسين أداء المحافظ وكذلك استعراض المبادرات الناجحة ذات العلاقة بالتفوق التشغيلي من خلال الانضباط التشغيلي في المؤسسات النفطية واستعراض دراسات الحالات المتصلة بتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال آيزو 22301 وكذلك التحول الرقمي وإدراك القيمة الكاملة للبيانات التشغيلية وتحسين أداء المصافي وغيرها من المحاور والمواضيع والجلسات الحوارية المتخصصة في هذا المجال المحوري والمهم.



وسوف تتضمن فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب عدد من الجلسات النقاشية والحوارية يشارك فيها نخبة متميزة من المتحدثين العالميين من الشركات النفطية والصناعية الخليجية والعالمية مثل شركة أرامكو السعودية، ‏شركة نفط البحرين (بابكو)، والشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز وشركة هوني ويل العالمية وشركة بترورابغ، وشركة اس- كيم، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، وشركة "ساتورب" و شركة التصنيع الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الشركات الاستشارية ومقدمي الخدمات في قطاع التكنولوجيا والحلول الرقمية ذات العلاقة ؛ والتي من المتوقع أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة واسعة تربو على أكثر من 200 متخصص من دول مجلس التعاون الخليجي كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان وكذلك مشاركة متميزة من المملكة المتحدة وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا والهند.





ل.ب/و.ش



بنا 0812 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/25 - 38 : 11 AM