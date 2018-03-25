اليمن يدين التفجير الارهابي الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة بالإسكندرية عدن في 25 مارس/ بنا / دانت الجمهورية اليمنية التفجير الارهابي الذي استهدف موكب مدير امن محافظة الاسكندرية شمال مصر مما أدى الى استشهاد رجل امن وإصابة اخرين بجروح.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) عن وقوفها الى جانب جمهورية مصر العربية ومساندتها لها في مواجهة الإرهاب واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها ودحر عناصر الإرهاب والتطرف.



وأكدت الخارجية اليمنية على موقفها الرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصورة وعلى ضرورة تكاتف الجهود من اجل اجتثاثه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ورعايته.

وقدم البيان خالص التعازي لحكومة وشعب مصر الشقيق و لأسرة الضابط المتوفي وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.





و.ش



بنا 0749 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 127 اخر تحديث : 2018/03/25 - 54 : 10 AM