وزارة الدفاع الروسية: 988 مسلحا وعائلاتهم خرجوا من عربين إلى إدلب دمشق في 25 مارس/ بنا / قالت وزارة الدفاع الروسية بأن 988 شخصا من المسلحين وعائلاتهم غادروا أمس بلدة عربين في الغوطة الشرقية، ونقلوا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اوردته روسيا اليوم: "نتيجة المباحثات بين قيادة مركز المصالحة الروسي وقادة جماعة "فيلق الرحمن" المعارضة تم التوصل إلى اتفاق حول خروج مسلحي هذه الجماعة من بلدة عربين".



وأضافت الوزارة أنه تم نقل 988 مسلحا وعائلاتهم على متن 17 حافلة إلى إدلب، بضمانات قدمت من قبل السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي وممثلو الهلال الأحمر السوري.





و.ش



بنا 0726 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/25 - 33 : 10 AM