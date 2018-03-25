سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري بضحايا التفجير في مدينة الإسكندرية المنامة في 25 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، والذي اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين سائلا سمو ولي العهد من الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





ح ب/و.ش



بنا 0653 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/25 - 46 : 10 AM