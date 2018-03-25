سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس المصري ورئيس وزرائه في ضحايا تفجير الإسكندرية المنامة في 25 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، والذي اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مبتهلا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.





ح ب/خ.س



بنا 0651 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/25 - 20 : 10 AM