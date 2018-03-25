بيونغ يانغ : استفزازات الجيش الجنوبي تتعارض مع اجواء المصالحة

سيئول في 25 مارس /بنا/ وجهت كوريا الشمالية اليوم انتقادا لاذعا للجيش الكوري الجنوبي لما وصفته بتعكيره أجواء المصالحة التي نشأت بين الكوريتين مؤخرا.



وذكرت وكالة انباء يونهاب ان صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية نشرت مقالا انتقدت عبره تحضيرات جيش سيئول لنشر طائرات شبح مقاتلة من طراز "إف 35أيه" واقتناء صواريخ إضافية للطائرات "جو-أرض" لتعزيز منظومة تسلحه.



واعتبر المقال هذا النوع من التحركات بمثابة استفزاز عسكري خطير يتعارض مع مبادئ الحوار ويمضي في اتجاه معاكس للمصالحة والتقارب.



وجاء في المقال أيضا أن المفاوضات والمناورات للتدريب على شن هجوم مسلح أمران متضادان لا يمكن لهما أن يمضيان معا، لافتا أن "السعي وراء الخيارات العسكرية أسلوب لن ينجح مطلقا مع كوريا الشمالية".



هذا ويخطط الجيش الجنوبي كما ذكرت يونهاب للكشف رسميا عن أحدث مقاتلاته الشبح من طراز إف 35 أيه في احتفال خاص سيجري عقده هذا الأسبوع، في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الاستحواذ الدفاعي بسيئول أيضا عن توقيعه اتفاقية في فبراير الماضي لشراء 90 قطعة جديدة من صواريخ "تاروس" المضادة للتحصينات الأرضية.



وتحسنت العلاقات بين الكوريتين بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال خطابه بمناسبة العام الجديد إلى التصالح ما أفضى إلى مشاركة بلاده في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية، وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين الكوريتين. كما أفضى الحراك الدبلوماسي بين الكوريتين إلى موافقتهما على عقد اجتماع قمة نهاية أبريل.



خ.س



بنا 0643 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/25 - 47 : 09 AM