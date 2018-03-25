جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس المصري بضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية المنامة في 25 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية .



وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية الاثمة، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر الشقيقة في جهودها في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.



متضرعا جلالة الملك المفدى إلى المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





ح ب/خ.س



بنا 0636 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/03/25 - 40 : 09 AM