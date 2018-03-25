مقتل خمسة مسلحين في غارات شرق افغانستان ننجارهار في 25 مارس /بنا/ لقي خمسة مسلحين على الاقل، ينتمون لتنظيم (داعش) الارهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية، تم تنفيذها في إقليمي ننجارهار وكونار شرق أفغانستان.



وطبقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية فان الجيش الامريكي نفذ الغارات الجوية مستخدما طائرات بدون طيار، مضيفا ان ثلاثة مسلحين قتلوا وأصيب آخر في أحدى الغارات في منطقة ديه بالا بإقليم ننجارهار.



كما قتل اثنان على الاقل من مسلحي داعش في غارة جوية مماثلة، تم تنفيذها في منطقة شابا دارا بإقليم كونار.





خ.س



بنا 0633 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/25 - 37 : 09 AM