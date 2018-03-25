سلطنة عمان تدين بشدة الانفجار في شارع المعسكر الروماني بمدينة الإسكندرية المصرية مسقط في 25 مارس/ بنا / أدانت سلطنة عمان بشدة الانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية وأدى إلى مقتل رقيب شرطة وإصابة أربعة آخرين.



ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الخارجية تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مكافحة العنف والإرهاب.



وأعربت السلطنة في البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحية والمصابين ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





و.ش



بنا 0631 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/25 - 35 : 09 AM