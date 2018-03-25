Sunday   25 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
سلطنة عمان تدين بشدة الانفجار في شارع المعسكر الروماني بمدينة الإسكندرية المصرية
2018/03/25 - 35 : 09 AM
مسقط في 25 مارس/ بنا / أدانت سلطنة عمان بشدة الانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية وأدى إلى مقتل رقيب شرطة وإصابة أربعة آخرين.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الخارجية تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مكافحة العنف والإرهاب.

وأعربت السلطنة في البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحية والمصابين ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


و.ش

بنا 0631 جمت 25/03/2018


عدد القراءات : 38         اخر تحديث : 2018/03/25 - 35 : 09 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English