الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تفوز بجائزة سمو الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة 2018 المنامة في 25 مارس / بنا / حظيت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتكريم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، لنيلها جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة عن فرع أفضل راعِ وداعم للأسر المنتجة، وذلك في الحفل الحادي عشر لمنح جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة 2018 الذي أقيم مؤخراً، بتنظيم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



ورفع مجلس إدارة الهيئة العامة وجميع منتسبيها، إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله جزيل الشكر والتقدير، لحرص سموها المستمر على رعاية ودعم المبادرات الوطنية في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدةً اعتزاز وفخر الهيئة بنيل هذه الجائزة التي تحمل اسم سموها، واستمرار جهود الهيئة في خدمة ودعم أبناء الوطن وتشجيع الأسر البحرينية المنتجة، ليضاف إلى إنجازات الهيئة خلال مسيرة عطائها.



وحازت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جائزة أفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، لقيامها بالتأمين على الأسر المنتجة تأميناً اختيارياً في إطار برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لعام 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل "المنزل المنتج".



وتحظى هذه الجائزة باهتمام بالغ في الوطن العربي، وذلك منذ انطلاقها عام 2009 بقرار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية 29 ينص على إنشاء الجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة على أن يتم منحها لأفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج وأفضل راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة على أن تكون الدورة كل عامين.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0622 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/25 - 31 : 09 AM