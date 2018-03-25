الأمن الفرنسي يعتقل امرأة على صلة بمنفذ الاعتداء المسلح ويعثر على أسلحة وعبوات ناسفة باريس في 25 مارس/ بنا / عثرت السلطات الفرنسية على اسلحة وعبوات ناسفة داخل المتجر جرت فيه عملية احتجاز رهائن.



وقالت وسائل اعلام محلية إن المحققين الفرنسيين عثروا على ثلاث عبوات ناسفة ومسدسا وسكين صيد داخل المتجر الذي شهد الجمعة الماضي قيام مسلح بإطلاق النار على المتسوقين والفريق العامل بالمتجر فضلا عن احتجاز رهائن.





في الاثناء اعلنت السلطات الفرنسية أنها اعتقلت امرأة على صلة بمنفذ الاعتداء المسلح الذي وقع الجمعة في متجر جنوب غرب فرنسا وتبناه تنظيم داعش في وقت لاحق، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بالإضافة للمهاجم.



وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس إن منفذ الهجوم شاب 26 عاما ويدعى رضوان لقديم وكان معروفا لدى السلطات لصلته بمتطرفين في وقت سابق.



واوضح المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس إن الشرطة اعتقلت امرأة على صلة بالمسلح الذي قتل ثلاثة أشخاص في بلدة تريب جنوب غرب فرنسا الجمعة.



واستولى المسلح على سيارة وفتح النار على الشرطة ثم احتجز رهائن في متجر قبل أن تقتله الشرطة.





و.ش



بنا 0620 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/25 - 23 : 09 AM