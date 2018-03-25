بعد "فضيحة" فيسبوك مفوضة العدل الاوروبية تطلب توضيحا برلين في 25 مارس /بنا/ طالبت مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من منصة التواصل الاجتماعي.



وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم انه من المقرر أن ترسل يوروفا رساله خطية إلى شيريل ساندبرج، رئيسة العمليات في "فيسبوك" غدا الاثنين.



وفي تصريحاتها إلى الصحيفة، وصفت يوروفا "إساءة استخدام" بيانات مستخدمي فيسبوك بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".



ووصفت مفوضة العدل الأوروبية "فضيحة" فيسبوك بانها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم.



وخضعت شركة "كمبردج أناليتيكا" لتحليل البيانات للتحقيق بعد أن قال شخص لصحيفة "ذا جارديان" إن المعلومات الواردة من حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك قد تم استغلالها دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به الشركة لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.



ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق.





خ.س



بنا 0604 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/25 - 07 : 09 AM