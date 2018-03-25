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وفد برلماني يمني يطلع البرلمان الدولي على مستجدات الاوضاع في اليمن
2018/03/25 - 52 : 08 AM
جنيف في 25 مارس /بنا/ بحث وفد البرلمان اليمني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي في لقاء مع امين العام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ مستجدات الوضع اليمني.

وذكرت وكالة الانباء اليمينة ان الوفد اطلع المسؤول البرلماني الدولي على جميع الجوانب الانسانية والاقتصادية والاجتماعية، والوضع الكارثي، الذي يعانيه المواطنون نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكان الوفد البرلماني وصل مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في فعاليات الدورة ١٣٨ للاتحاد البرلماني الدولي.


خ.س

بنا 0549 جمت 25/03/2018


عدد القراءات : 75         اخر تحديث : 2018/03/25 - 52 : 08 AM
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