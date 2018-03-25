الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعاً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة غزة في 25 مارس/ بنا / قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم بثلاثة صواريخ، موقعاً شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودمره بالكامل وأوقع أضرارا في ممتلكات الفلسطينيين، دون وقوع إصابات.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخاً على موقع شمال غرب رفح، فيما قصفته طائرة حربية من نوع "إف16" بصاروخين، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين القريبة من الموقع المستهدف، وتخويف الأطفال.

وفي سياق متصل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حواجز عسكرية في محافظة جنين، واستمرت في تكثيف وجودها في محيط قرى وبلدات المحافظة.

وقالت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة، وآخر بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين- نابلس، وحاجزاً على مدخل قرية عرانة شرق المدينة، وأعاقت حركة الفلسطينيين بتوقيفها المركبات، وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب معتصم محمد العروج 21 عاماً، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، من حي المسلخ وسط مدينة بيت لحم.

وباشرت الشرطة والنيابة العامة في بيت لحم، التحقيق في ظروف وفاة شاب مجهول الهوية، وعثرت الشرطة على جثة الشاب ملقى على الأرض بمنطقة المدبسة مصاباً بإصابات خطيرة، وتوفي فور وصوله لمستشفى بيت جالا الحكومي.











أ.ا.ش/و.ش



بنا 0535 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/25 - 44 : 08 AM