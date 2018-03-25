الكويت تستنكر بشدة التفجير الإرهابي في الاسكندرية وتؤكد وقوفها مع مصر في مواجهة الارهاب الكويت في 25 مارس/ بنا / أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ‏الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في حي رشدي وسط مدينة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة مستهدفا امن واستقرار مصر وترويع الامنين فيها واسفر عن مقتل وجرح عدد من الابرياء.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن المصدر تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في مصر وتأييدهم في كل ما يتخذونه من اجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء في مصر على مواصلة جهودهم في مكافحة الإرهاب ودحر قوى الظلام.



‏واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



و.ش



بنا 0522 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/25 - 26 : 08 AM