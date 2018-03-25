"الاعصار نورا" يضرب شمال استراليا ويتحول الى عاصفة خلال ايام سيدني في 25 مارس/ بنا / اجتاح إعصار مداري أقصى شمال استراليا محملا بالرياح القوية والامطار الغزيرة، في وقت تتوقع السلطات ان يتحول الى عاصفة خلال الايام المقبلة.



ضرب "الاعصار نورا" شبة جزيرة كيب يورك عند الطرف الشمالي من قارة استراليا، اليوم الاحد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العديد من المجتمعات النائية.



ويتحرك الاعصار محملا برياح تبلغ سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة مصحوبه بأمطار غزيرة، ويتوقع حدوث فيضانات مفاجئة في الجانب الغربي من شبه الجزيرة الاستوائية حيث يعيش 10 آلاف شخص في قرى معزولة ومدن تعدين.



وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار نورا سيتحول من إعصار من الفئة الثانية إلى عاصفة من الدرجة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال تحركه فوق اليابسة صوب الجنوب.



و.ش



بنا 0515 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/25 - 18 : 08 AM