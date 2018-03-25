السعودية تدين بشدة التفجير الارهابي في مدينة الإسكندرية المصرية الرياض في 25 مارس/ بنا / ادانت المملكة العربية السعودية التفجير الارهابي الذي وقع امس في منطقة رشدي في مدينة الإسكندرية المصرية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ادانة واستنكار المملكة الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.



وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



كما جدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.



و.ش



بنا 0507 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/25 - 11 : 08 AM