الطقس حار نسبي نهارا ورطب في الليل المنامة في 25 مارس/ بنا/ ذكرت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس سيكون اليوم الاحد في البداية ضباب خفيف او متقطع في بعض المناطق ويتحول إلى حار نسبيا مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار ويكون رطبا الليلة.



وأوضحت ان الرياح تكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام ومن 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



وتكون درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 مئوية والرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 45% .







س.ي



بنا 0335 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/25 - 39 : 06 AM