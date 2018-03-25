مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 25 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



برعاية رئيس الوزراء .. مهرجان «البحرين للكل والكل البحرين» الجمعة القادم



خالد بن حمد: "الروائيين الشباب" فرصة لتكوين أجيال قادرة على العطاء الثقافي لخدمة أوطانهم



خبير في أمن المعلومات يدعو إلى إنشاء وحدة لمكافحة الشائعات



البحرين تديـن التفجير الإرهابي الـذي استهـدف مـوكـب مـديــر أمـــــن محـــافظــة الإسكنــدريـــة



بمناسبة ذكرى احتلال الأحواز العربية .. منظمات حقوقية تنظم وقفات احتجاجية ضد النظام الإيراني في بروكسل



إدارة شؤون الجنسية الجوازات والإقامة تبدأ اليوم الأحد باستقبال زوار البحرين لحضور لسباق جائزة البحرين الكبرى الفورملا 1،



تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد.. "الأشغال" تطرح 15 مشروعاً عاجلاً لانسيابية الحركة المرورية



السفيرة المصرية : تكامل اقتصادي بين مصر والبحرين وفق رؤية 2030



البحرين تشارك في مبادرة "ساعة الأرض"



وزارة الصحة : بحرنة التمريض تجاوزت الـ 70%













س.ي



بنا 0253 جمت 25/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/25 - 04 : 06 AM