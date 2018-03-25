غارة أميركية في ليبيا تقتل قياديين متشددين جنوب البلاد طرابلس في 25 مارس/بنا/ أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية ان الجيش الاميركي نفذ غارة جديدة في ليبيا استهدفت اجتماعا لقادة متشددين في جنوب البلاد ما ادى الى مقتل اثنين منهم.



وأوضح المتحدث محمد السلاك الذي لم يعط تفاصيل حول هوية المتشددين المستهدفين ان الغارة الامريكية استهدفت قيادات ارهابية اثناء اجتماعهم بأحد المنازل بمنطقة اوباري على بعد نحو الف كلم جنوب طرابلس ما اسفر عن مقتل اثنين منهم وان الغارة تمت بعد تنسيق مشترك بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة.





س.ي



بنا 2137 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/25 - 40 : 12 AM