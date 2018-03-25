الأمين العام لمجلس التعاون يدين حادث تفجير الاسكندرية الارهابي

الرياض في 24 مارس/ بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الارهابي الذي وقع اليوم السبت في منطقة رشدي بمحافظة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية، وأدى الى استشهاد وجرح عدد من رجال الأمن.

ووصف الأمين العام الحادث بأنه جريمة ارهابية شنيعة تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذه الجريمة الارهابية والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، معبرا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 2012 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/24 - 18 : 11 PM