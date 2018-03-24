اليابان تطلب استثناءها من التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم طوكيو في 24 مارس / بنا / قال وزير التجارة الياباني إن حكومته ستواصل الطلب من الولايات المتحدة استثناء اليابان من التعريفات الأمريكية الثقيلة على واردات الصلب والألومنيوم.



ونقل موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني عن الوزير هيروشيغيه سيكو إن التحرك الأمريكي مؤسف للغاية.



وتنوي الحكومة اليابانية أن توضح للجانب الأمريكي أن منتجات الصلب والألومنيوم المصدرة من اليابان ليس لها أثر سلبي على الأمن القومي الأمريكي.



كما تخطط لحث الشركات الأمريكية التي تستخدم المنتجات اليابانية على أن تطلب من الحكومة الأمريكية استثناء بعض المنتجات اليابانية من التعريفات الأمريكية.



ع ذ



بنا 1629 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/24 - 32 : 07 PM