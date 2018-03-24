كوريا الشمالية توافق على عقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في 29 مارس الجاري سيئول في 24 مارس / بنا / أبلغت كوريا الشمالية جارتها كوريا الجنوبية قبولها اقتراح الأخيرة لإجراء محادثات بينهما على مستوى عال يوم 29 مارس الجاري لمناقشة موعد وجدول اعمال القمة بين الكوريتين في اواخر ابريل.



وذكرت وكالة انباء " يونهاب " انه سبق أن أبلغت سيئول يوم الخميس الماضي بيونغ يانغ عبر قناة اتصال عبر الحدود بمقترحها لعقد محادثات يوم الخميس القادم على الجانب الشمالي من قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم ، قائلة إن وفد الجنوب سيتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ - غيون.



تجدر بالاشارة الى أن الرئيس مون جيه -إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-يون يخططان لعقد لقاء قمتهما في أواخر أبريل ، القمة الثالثة ، بعد سابقتيها في عامي 2000 و 2007 .



وقالت وزارة الوحدة في بيان "سلمت كوريا الشمالية موافقتها عبر قناة الاتصالات في الحدود اليوم ، قائلة انها سترسل وفدا يضم ثلاثة أعضاء برئاسة ري سون غون ، رئيس لجنة اعادة التوحيد السلمى".



واضافت "ان الحكومة ستجري استعداداتها الكاملة للقمة بين الكوريتين من خلال محادثات 29 مارس".







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بنا 1604 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/24 - 14 : 07 PM