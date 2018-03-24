مملكة البحرين تندد بالتفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية المنامة في 24 مارس/ بنا / نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهل وذوي الشهيد وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.







وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ومساندتها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء مصر، مجددةً موقف مملكة البحرين الراسخ والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والذي يطالب بتكثيف الجهود الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1449 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/24 - 59 : 05 PM