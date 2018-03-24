هيئة المهن الصحية تقوم بزيارة عمل ناجحة إلى الهيئات الصحية السعودية لتفعيل أطر التعاون البحريني السعودي في الامتحانات الطبية الرياض في 24 مارس/ بنا / بناء على توجيهات معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بتوطيد العلاقة بين الهيئات الصحية المتخصصة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قام وفد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية برئاسة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة بزيارات تنسيقية وتعاونية لكل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ومركز سلامة المرضى في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال في الفترة من 21-22 من مارس الجاري.







واشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة الى أنّ وفد الهيئة قام بالإطلاع على الآليات والإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات ومناقشة أوجه التعاون بينها وبين الهيئة في مملكة البحرين، وبناء على هذه الزيارة ستقوم الهيئة بترسيخ التعاون وتحقيقه على أرض الواقع من خلال توقيع مذكرة التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتوقيع مذكرة تعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى واستمرار التعاون مع المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية في مجالات تطبيق الإعتماد وعقد ملتقيات مشتركة ودورات تدريبية في مملكة البحرين وتدريب المعنيين بالهيئة وتبادل الزيارات الميدانية لكلا الطرفين.



وقام وفد الهيئة بزيارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتقى بالدكتور أيمن عبده رئيس الهيئة حيث تم مناقشة الإطار العام للزيارة وأهدافها، و قام بعدها بجولة تفقدية لكافة أقسام الهيئة واطلع على الأعمال المناطة بالهيئة كما استعرض الطرفان الآلية المتبعة في كل من البلدين لتصيف وترخيص المهنيين.



وقد أبدى الجانب السعودي إعجابه بالإجراءات المتبعة في مملكة البحرين وخصوصاً في مجال ترخيص الإطباء ومراقبة مدى التزامهم بحدود الترخيص الممنوح لهم في القطاعين الخاص والعام.



واتفقت الهيئتان على أهمية توقيع مذكرة تعاون مشتركة تمكن الجانبين من تبادل الخبرات والتشاور في مجال تصنيف المهنيين، كما ستتيح الإتفاقية للهيئة في مملكة البحرين من تمكين المهنيين من استخدام نظام الإمتحانات التجريبي في الهيئة السعودية، وكذلك السماح للإخصائيين والاستشاريين من التقدم لإمتحانات الهيئة في السعودية في حال وجود فجوة في الممارسة. كما اتفق الطرفان على عقد ملتقى مشترك لمناقشة تجارب دول الخليج في تصنيف المهنيين والمعايير المطبقة تمهيداً لطرح معايير خليجية موحدة.



على صعيد متصل، قام وفد الهيئة بزيارة المركز السعودي لإعتماد المنشات الصحية، والتقى الوفد بالدكتور سالم الوهابي و فريق عمله، واستعرضت الهيئة تجربة مملكة البحرين في تطبيق الإعتماد والسياسة المتبعة وما تم من إجراءات بعد توقيع مذكرة التعاون بين الجهتين.



وتطرقت المباحثات إلى عدد من المواضيع شملت تصنيف المؤسسات الصحية الحاصلة على الإعتماد، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته في تبني التصنيف المعتمد لدى مملكة البحرين، كما ناقشت معايير الإعتماد في المختبرات الطبية حيث أبدت الهيئة رغبتها في الإستفادة من معايير المركز للإسترشاد بها في إصدار المعايير الخاصة بالهيئة ومعايير إعتماد مراكز الأشعة، حيث اتفق الطرفان في هذا الصدد على تبادل مسودة المعايير في الجانبين والخروج بمعايير متشابهة.



كما ناقش الطرفان السياسة المتبعة حين إخفاق المؤسسات الصحية في الحصول على الإعتماد، واتفق الطرفان في هذا الإطار على التنسيق في مجالات تدريب المقيميين وكذلك الإستعانة بالمقيميين في كلا البلدين وتم الإتفاق على مساعدة الهيئة في الإستعداد للحصول على اعتماد الجمعية العالمية للجودة.



إلى ذلك، قام وفد الهيئة بزيارة إلى مركز سلامة المرض، وهو مركز حديث الإنشاء ويعمل على ترسيخ ثقافة سلامة المرضى ويتولى مهام استلام البلاغات عن الحوادث الجسمية وتحليلها، كما يقوم بتدريب المؤسسات الصحية في مجال تطبيق سياسة التعامل مع الحوادث البليغة.



والتقى الوفد بالدكتور عبدالإله الهوساوي رئيس المركز والفريق العامل معه وتم مناقشة تجربة البلدين في تطبيق سلامة المرضى، وتم الإتفاق على مشاركة الهيئة في الدورات القادمة التي يقدمها المركز خلال العام 2018، وإقامة دورة تدريبية للمؤسسات الصحية في مملكة البحرين من قبل المركز في النصف الثاني من 2018، ومساعدة الهيئة في الإنظمام إلى البرنامج البريطاني للإبلاغ عن الحوادث Datix وهو برنامج شامل يتم من خلاله التبليغ عن الحوادث وتحليلها واصدار احصائيات دقيقة حول أداء المؤسسات الصحية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1449 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/24 - 10 : 06 PM