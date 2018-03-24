العسومي يرأس وفدا برلمانيا عربيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المنامة في 24 مارس / بنا / يرأس نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، وفدا يضم 14 عضوا في البرلمان العربي، من 12 دولة عربية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية 2018م.



وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.



وذكر البرلمان العربي في بيان، أنه وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات الهامة، حيث شكل غرفة عمليات في الأمانة العامة للبرلمان العربي لمتابعة فرق المتابعة، كما سيتم توزيع فرق المتابعة لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة والمحافظات.



وقال البيان ان الوفد سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية



ع ع



بنا 1446 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/24 - 57 : 05 PM