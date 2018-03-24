الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مدينة الإسكندرية المصرية أبوظبي في 24 مارس / بنا / أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في حي "رشدي" وسط مدينة الإسكندرية المصرية، وأعربت عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي في بيان اليوم السبت، أن "دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا".



كما أكد البيان، وفق وكالة الانباء الاماراتية "وام"، موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.



وأعرب عن "تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه".



ع ع



بنا 1424 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/24 - 41 : 05 PM