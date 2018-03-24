ولي عهد أبوظبي ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أبوظبي في 24 مارس / بنا / بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات، مع رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الاناء الاماراتية "وام" ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي اليوم السبت سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حولها.



وقالت الوكالة ان الجانبين أكدا سعي بلديهما إلى تنمية العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة وغيرها، كما شددا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.



وقد شهد الشيخ محمد بن زايد ورئيس كازاخستان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.



ع ع



بنا 1413 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/24 - 20 : 05 PM