تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات على الطرق الرئيسية.. وزارة الأشغال تطرح 15 مشروعاً عاجلاً كـ(حزمة ثانية) لتحسين انسيابية الحركة المرورية المنامة في 24 مارس / بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة باشرت وزارة الأشغال بتنفيذ الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات.



وفي هذا الصدد أوضح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قدمت مقترحات المشاريع الخاصة بالمرحلة الثانية لحل الاختناقات المرورية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث وافقت اللجنة على 15 مشروعاً عاجلاً للحزمة الثانية لتحسين انسيابية الحركة المرورية ضمن خطة قصيرة المدى.



وحول هذه المشاريع ذكر المهندس عصام خلف أن الخطة تشتمل على 15 مشروعاً وهي كالتالي: توسعة تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ سلمان، إضافة مسار للانعطاف يساراً من شارع الحوض الجاف إلى شارع حاتم الطائي في الحد، إضافة مسار أيمن عند تقاطع الحوض الجاف (جسر الشيخ خليفة بن سلمان)، توفير مسار للانعطاف يميناً عند دوار ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، إضافة مسارين للانعطاف يساراً من شارع الرفاع الى شارع المحرق، توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر بمنطقة السيف، تطوير تقاطع شارع المحزورة وشارع الاستقلال- الرفاع، توفير مدخل من جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى منطقة البستين، تطوير شارع 47 بمنطقة سند، تطوير التقاطعات المدارة بإشارات ضوئية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، إنشاء مخرج من منطقة بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، تطوير شارع 41 من طريق 4109 إلى طريق 4013 في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، إنشاء منفذ جديد إلى سلماباد، إنشاء مدخل من شارع الشيخ سلمان إلى شارع الرياض بمدينة عيسى، توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من تقاطع دوار 6 إلى تقاطع دوار ولي العهد.



وأشار إلى أن هذه المشاريع العاجلة التي تسعى الوزارة من خلالها لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية تأتي كجزءٍ من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسية والتي عادة ما تستغرق وقتاً من 3 إلى 5 سنوات، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.



يذكر أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ 9 مشاريع ضمن حزمة المشاريع التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عند بعض التقاطعات والمتمثلة في مشروع إضافة مسار ثالث للدوران العكسي عند تقاطع المرفأ المالي على شارع الملك فيصل، ومشروع توسعة مسار مدخل جنوب سار من شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومشروع توفير مسار حر لحركة المرور القادمة من شارع ولي العهد والمتجهة شرقاً إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة ومدينة عيسى عند تقاطع الجسرة، بالإضافة لمشروع تطوير عمل الإشارات الضوئية للمدخل الشمالي إلى مدينة عيسى، ومشروع تنفيذ مخرج للمنطقة التعليمية على شارع الشيخ سلمان، مشروع توفير مسار للدوران العكسي للحركة المرورية عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان، تطوير تقاطع شارع الغوص، المرحلة الثانية من مشروع ربط شارعي 9 وجسر الشيخ عيسى بن سلمان بالبسيتين، بتنفيذ مشروع تطوير تقاطع أم الحصم.



كما يذكر أن الوزارة انجزت أيضا -إلى جانب تلك المشاريع-، مشروع مدخل ومخرج لمدينة زايد وهورة عالي بهدف تخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق السكنية الحديثة والحيوية، والتي يساهم أيضا في تخفيف الاختناقات المرورية بالقرب من عدد من المشاريع المذكورة أعلاه. كما تعمل الوزارة على مشروع توفير مسارات حرة لجميع الطرق من دوار البديع، ومشروع توفير مسار اضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الشيخ سلمان.



ع ع



بنا 1316 جمت 24/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/24 - 18 : 04 PM